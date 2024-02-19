شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer و poor things يسيطران على جوائز البافتا.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
أفضل فيلم Oppenheimer
أفضل ممثلة إيما ستون عن poor things
أفضل ممثل كيليان مورفي عن Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة دافين جوي راندولف عن The Holdovers
أفضل ممثل مساعد روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer
كريستوفر نولان عن Oppenheimer
جائزة البافتا لأفضل فيلم بريطاني عن The Zone of Interest
جائزة أفضل فيلم أجنبي عن The Zone of Interest
أفضل فيلم انيميشن عن The Boy and the Heron
أفضل فيلم وثائقي عن 20 Days In Mariupol
جائزة أفضل سيناريو أصلي عن Anatomy of a Fall
أفضل سيناريو مقتبس عن American Fiction
أفضل موسيقي تصويرية عن Oppenheimer
أفضل مكياج وشعر عن Poor Things
أفضل أزياء عن Poor Things
أفضل إنتاج عن Poor Things
أفضل شريط صوت عن The Zone of Interest
أفضل مونتاج عن Oppenheimer
أفضل تصوير عن Oppenheimer
أفضل فريق عمل عن The Holdovers
أفضل مؤثرات عن Poor Things
أفضل فيلم أنيميشن بريطاني قصير عن Crab Day
أفضل فيلم بريطاني قصير عن Jellyfish and Lobster
وكان ظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، ورفع كين لافتة طالب فيها بإيقاف المذبحة على غزة، ووقف التحالف ضد غزة.
وكانت عدسات المصورين قد رصدت كلا من: بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA ، فيما حضر أيضا كل من النجمات كيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.
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