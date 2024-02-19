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Oppenheimer و poor things يسيطران على جوائز البافتا.. القائمة الكاملة

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القاهرة - سامية سيد - وُزعت جوائز البافتا والتي شهدت سيطرة فيلم Oppenheimer وفيلم poor things على أغلب الجوائز، والتي جاءت كالتالي:

 

أفضل فيلم Oppenheimer

أفضل ممثلة إيما ستون عن  poor things

أفضل ممثل كيليان مورفي عن  Oppenheimer

أفضل ممثلة مساعدة  دافين جوي راندولف عن  The Holdovers

أفضل ممثل مساعد روبرت داوني جونيور عن  Oppenheimer

كريستوفر نولان عن  Oppenheimer

جائزة البافتا لأفضل فيلم بريطاني عن  The Zone of Interest

جائزة أفضل فيلم أجنبي عن   The Zone of Interest

أفضل فيلم انيميشن عن  The Boy and the Heron

أفضل فيلم وثائقي عن  20 Days In Mariupol

جائزة أفضل سيناريو أصلي عن  Anatomy of a Fall

أفضل سيناريو مقتبس عن American Fiction

أفضل موسيقي تصويرية عن  Oppenheimer

أفضل مكياج وشعر عن  Poor Things

أفضل أزياء عن  Poor Things

أفضل إنتاج عن  Poor Things

أفضل شريط صوت عن  The Zone of Interest

أفضل مونتاج عن  Oppenheimer

أفضل تصوير عن  Oppenheimer

أفضل فريق عمل عن  The Holdovers

أفضل مؤثرات عن  Poor Things

أفضل فيلم أنيميشن بريطاني قصير عن  Crab Day

أفضل فيلم بريطاني قصير عن  Jellyfish and Lobster

 

وكان ظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، ورفع كين لافتة طالب فيها بإيقاف المذبحة على غزة، ووقف التحالف ضد غزة.

 

وكانت عدسات المصورين قد رصدت كلا من: بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA ، فيما حضر أيضا  كل من النجمات كيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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