Oppenheimer و poor things يسيطران على جوائز البافتا.. القائمة الكاملة

القاهرة - سامية سيد - وُزعت جوائز البافتا والتي شهدت سيطرة فيلم Oppenheimer وفيلم poor things على أغلب الجوائز، والتي جاءت كالتالي:

أفضل فيلم Oppenheimer

أفضل ممثلة إيما ستون عن poor things

أفضل ممثل كيليان مورفي عن Oppenheimer

أفضل ممثلة مساعدة دافين جوي راندولف عن The Holdovers

أفضل ممثل مساعد روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

كريستوفر نولان عن Oppenheimer

جائزة البافتا لأفضل فيلم بريطاني عن The Zone of Interest

جائزة أفضل فيلم أجنبي عن The Zone of Interest

أفضل فيلم انيميشن عن The Boy and the Heron

أفضل فيلم وثائقي عن 20 Days In Mariupol

جائزة أفضل سيناريو أصلي عن Anatomy of a Fall

أفضل سيناريو مقتبس عن American Fiction

أفضل موسيقي تصويرية عن Oppenheimer

أفضل مكياج وشعر عن Poor Things

أفضل أزياء عن Poor Things

أفضل إنتاج عن Poor Things

أفضل شريط صوت عن The Zone of Interest

أفضل مونتاج عن Oppenheimer

أفضل تصوير عن Oppenheimer

أفضل فريق عمل عن The Holdovers

أفضل مؤثرات عن Poor Things

أفضل فيلم أنيميشن بريطاني قصير عن Crab Day

أفضل فيلم بريطاني قصير عن Jellyfish and Lobster

وكان ظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، ورفع كين لافتة طالب فيها بإيقاف المذبحة على غزة، ووقف التحالف ضد غزة.

وكانت عدسات المصورين قد رصدت كلا من: بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA ، فيما حضر أيضا كل من النجمات كيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.