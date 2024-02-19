شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد السبكى: المتحدة هى الأساس.. ويا رب "محارب" يكون عند حسن ظنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المنتج أحمد السبكى ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الصحفى عادل عبد الله، من داخل كواليس مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال السبكى إن مسلسل "محارب" الذى كتبه الكاتب محمد سيد بشير، شجعه على إنتاج هذا المسلسل، مشيدًا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: هى الأساس وهى البلد، وبتمنى أن يكون عند حسن ظنهم ونعمل مسلسل جيد، وكمان سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل لأنها مخرجة شاطرة وأعمالها مميزة.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.



