شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى صلاح رشوان.. اشتهر بتقديم الرجل المثالى فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ19 مع ذكرى رحيل الفنان صلاح رشوان، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، تاركًا وراءه أدوارًا عديدة لا تنسى في أذهان جمهوره، خاصة مع شهرته بتجسيد الشخصيات المثالية مثلما قدم في مسلسل المال والبنون، مقدمًا دور الزوج الذى يرفض الاعتماد على أموال زوجته رغم غناها الكبير.

البداية من المسلسلات وأبرز الأعمال الدرامية الذى قدمها صلاح رشوان وشارك بها، مسلسلات مثل كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، الدالى"، وغيرها من الأعمال الهامة.

في حين شارك بالسينما في أفلام لا تعد بنفس كم مشاركته في الدراما، ولكن يبقى أبرزها : قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أعمال صلاح رشوان، مسلسل "شطرنج" من بطولة نضال الشافعى، فاء عامر، وريم البارودى، وميس حمدان، حازم سمير، وأيمن عزب، وهادى الجيار، وجهاد سعد، ودنيا عبد العزيز، وهبة السيسى، وأشرف زكى، وماهر ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى.