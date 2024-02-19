عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة "الساحر"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري عمر كمال أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الساحر" على يوتيوب.

وأغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من المستمعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بكلمات وألحان الأغنية، وأثنوا على أداء عمر كما الجميل للأغنية.

وتقول كلمات أغنية "الساحر": "ينفع يا ساحر تجبلي صاحب.. راجل ومش غدار.. كل اللي مني باعوني.. شوفلي يا عم أي حوار.. ملقتش في اللي معايا أصل.. وكلو سابني وطار.. أرجوك ساعدني وشوفلي حل.. أنا شفت ذل مرار... ذئاب مش صحاب دول.. دول بشر شياطين.. وعايش مش مخون.. وسط ناس تعابين.."



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