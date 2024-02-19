ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج فيليب أسمر الإعلان الدعائي لمسلسل "2024" من بطولة الممثلين نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد، والذي سيعرض في رمضان 2024، وذلك على حسابه الخاص.

وتضمن الفيديو الدعائي للمسلسل مشهد قيام محمد الأحمد بوضع الخاتم بإصبح نادين نسيب نجيم، وفي مشهد آخر قام بدفعها نحوه كي ترقص معه، الأمر الذي شوّق الجمهور بشكل كبير للعمل.

على صعيد آخر كانت حضرت نادين نسيب نجيم حفلاً أقامته مجلة فوغ بنسختها العربية في الإمارات، وموضوع الحفل كان حوريات الخليج لنشر التوعية عن التنوّع الطبيعي تحت المياه.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من مسلسل 2024 لـ نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد تثير استغراب الجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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