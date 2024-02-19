ألين لحود جالت المناطق اللبنانية في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ألين لحود عيد الحب على طريقتها الخاصة هذا العام، إذ إنها جالت في مناطق لبنانية عديدة، وإحتفلت مع العشاق وجمهورها على أنغام أجمل الأغنيات اللبنانية والعربية والأجنبية، التي تؤديها ألين على طريقتها الخاصة، فقد كان الأسبوعان الماضيان حافلين بعشر حفلات متتالية، خصوصاً في عيد الحب في ساسين وضبيه، وزحلة، ومار مخايل، والحازمية، وبدارو والأشرفية.

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وتقول ألين: "سعيدة جداً بكثرة الحفلات في عيد الحب وبعده... فلينتصر الحب والفن على كل شيء".

من ناحية أخرى، تستعد ألين لطرح مشروع موسيقي مع DJ Marc، سيبصر النور في عيد الأمهات، وذلك بعد تعاونهما الناجح في أغنية "حلوة يا بلدي".