الوسط الفني السعودي يفجع بوفاة هذا الممثل الشهير

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ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين 19 شباط/ فبراير، الممثل السعودي عبد العزيز الهزاع، الذي اشتهر بشخصية "أبو حديجان"، و من المقرر إقامة جنازته غداً من مسجد الراجحي واستقبال العزاء أمام المقابر.
واستمر مشوار عبد العزيز الهزاع الفني لمدة 60 عاماً، و كان حافلاً بالعديد من الأعمال الفنية.
وتميز الهزاع بقدرته على تقليد الأصوات بطريقة مميزة للغاية.
ونعى العديد من الممثلين والفنانين زميلهم الراحل عبد العزيز الهزاع، وأعربوا عن حزنهم الكبير لوفاته، وقدموا العزاء لأسرته متمنين لهم الصبر وللراحل الرحمة والمغفرة.
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