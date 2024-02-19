يُعرض في عيد الأضحى.. أحمد فهمي يبدأ تصوير "عائلة المكسيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي تصوير فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير المشاهد كل من النجمة لبلبة والفنان محمد أسامة (أوس أوس)، والفنان حاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة أحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحي إذ عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر إكس".

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم: محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للانتاج الفني".