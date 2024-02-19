نقابة المهن السينمائية تنعى والدة المخرجة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا تنعى فيه والدة المخرجة ساندرا نشأت.

وجاء في بيان النقابة، الآتي: "ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة والدة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت، وتقدم النقابة خالص العزاء للأسرة فى مصابهم الأليم، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته".

كان المنتج هاني عبد الله قد أعلن مساء أمس عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" رحيل والدة ساندرا نشأت قائلا: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

كانت والدة المخرجة ساندرا نشأت عانت الفترة الماضية من المرض، وتم احتجازها الفترة الأخيرة في إحدى مستشفيات القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة قبل رحيلها.

ووصفت ساندرا نشأت علاقتها بوالدتها في لقاء سابق ببرنامج It’s show time بأنها داعمتها الأولى، قائلة: فى بداية إقدامي على الإخراج الكثير اعترض على فكرة أني سأصبح مخرجة، لكن كنت أرى والدتي هى أكثر شخص دعمني، على عكس والدي الذي كان معترضا، لكن ظلت والدتي معي في تقديمي لمعهد السينما، وفي كل خطوات حياتي لأنها كانت ترى ما أراه.

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