هند عبدالحليم تنضم للمسلسل الإذاعي"غير صالح للنشر" لـ محمد سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، عن مشاركتها في المسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر" المقرر عرضه ضمن المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان 2024.

ونشرت هند، صورتين، أثناء تعاقدها على العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنونا في مسلسل غير صالح للنشر على راديو إنرجي في رمضان".

وأضافت هند: "المسلسل إخراج زهرة رامي، وسيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب".

يذكر أن، اَخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "أزمة منتصف العمر" بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، ركين سعيد، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل.

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب تتألق في أغنية "عيون القلب" وعمرو دياب يتفاعل معها

رمضان 2024.. نادين نجيم تكشف عن بوستر مسلسل "2024"