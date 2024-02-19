شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير 60% من مسلسلها "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان اليوم الإثنين، بعدما توقف ليومين لتغير الديكورات الأساسية للعمل، حيث صورت غادة ما يقرب من 60% من المسلسل حتى الآن، وهو من إخراج أحمد حسن، ومن المقرر أن يصور مخرج العمل التصوير الفترة المقبلة بكثافة بالغة من من أجل اللحقاق بموسم رمضان المقبل.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.



غادة عبد الرازق

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.