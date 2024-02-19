هشام جمال يتصدر تريند يوتيوب بعد ظهوره ببرنامج كوميدي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر الفنان هشام جمال تريند "يوتيوب" بعد عرض حلقته المصورة مع اليوتيوبر إياد الموجي الذي يقدم برنامجا جديدا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان عنوان الحلقة "أصدقاء مقربين" حيث تتعرض سيارة هشام لعطل ضمن أحداث الحلقة مما يضطره لقضاء وقته مع المذيع.

وارتبط هشام جمال مؤخرا بالفنانة ليلى أحمد زاهر، ليظهر بعدها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس بعد تحقيق أغنيته الجديدة "أمور بسيطة" ما يقرب من 10 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين وهي الأغنية التي استخدم في تصويرها الذكاء الاصطناعي.

كما يستعد "هشام" خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم الحفل السنوي قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

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