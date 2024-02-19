نجل هشام سليم يبكي بسبب الحرب على غزة: "أنا مش عارف أعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ظهر نور نجل الفنان الراحل هشام سليم يبكي بسبب الأحداث المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة، واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء نتيجة الحرب الإسرائيلية.

ونشر نور هشام سليم، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، معقبًا: إحنا مينفعش ننسى اللى بيحصل في فلسطين، أنا عارف إن حياتنا ماشية ومفيش أي مشكلة عندنا أكل ومياه وعندنا بيوتنا وكل حاجة تمام، لكن مينفعش ننسى ونعيش حياتنا عادي".

وأضاف: "أنا مش عارف أعيش حياتي عادي.. كل ما أكل أو أنام على سريري بزعل، وقاعد بفكر في العيال اللي بتموت في كل وقت في فلسطين ومش قادرة أعمل حاجة".

واستكمل: "أنا قلبي واجعني ومش قادر أتكلم من الزعل، والمصريين مافيش في جدعنتهم، أنا مش عارف أتكلم لكن متنسوش أخواتكم".



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