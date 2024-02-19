“كان واضح”.. ثاني مفاجآت ألبوم شذى حسون في العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أغنيات ألبوم النجمة العراقية شذى حسون الجديد، كل فترة أغنية، أصدرت الشركة أحدث أغنيات الألبوم بعنوان “كان واضح” على موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية “كان واضح” باللهجة الخليجية، من كلمات سمر البحرينية وألحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد وتُعد ثاني أغنيات شذى حسون باللهجة الخليجية في العام الجديد ٢٠٢٤ بعد أغنية “ما خذاك الوقت” التي أصدرتها “لايف ستايلز ستوديوز” قبل شهر.

أغنية “كان واضح” من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت معاناة الحبيبة مع شريكها الذي عمل على تدمير العلاقة من خلال إنفعالاته وتصرفاته المُدمرة للحب.

وصدرت أغنية “كان واضح” على طريقة الفيديو كليب وتم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

من جهة ثانية، تواصل شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على باقي أغنيات ألبومها الجديد، حيث أضافت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان “دلع دلع”.

وتتعاون شذى حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها في مصر خلال المرحلة القادمة.