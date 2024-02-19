دوا ليبا تطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد بعنوان "Training Season " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة العالمية دوا ليبا، أغنيتها الجديدة " Training Season" وهي ثاني عمل من ألبومها الجديد، وهي من كلمات دوا ليبا مع كارولين أيلين وداني إل هارلي وتوبياس جيسو جونيور وكيفن باركر .



تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فنسنت هايكوك، وفي حديثها عن الأغنية قالت دوا ليبا: "عشت تجارب حياتية ومواعيد غرامية سيئة، وأعتقد ان اخر هذه التجارب هو الأسوأ، لكني فضلت الخروج للعالم ومواجهة الحياة، وهذا ما حدث في صباح اليوم التالي عندما وصلت إلى الأستوديو وسألني الأصدقاء كيف سارت الأمور، فأخبرتهم على الفور ان قصة غرامي انتهت وإن "موسم التدريب قد انتهى"، وتبادلنا الضحكات ومن هنا انطلقت فكرة وإسم الأغنية وهو "موسم التدريب"

وأضافت : شعور غريب يتعرض له الإنسان وهو يحكي للناس عن تجربته ، وأقصد هنا الرجال على وجه التحديد ، كيف يواعدون، ويتصرفون بشكل صحيح، وينتهي الأمر بعد نهاية العلاقة بتلقي دروس حياتية وانسانية نتعلم منها كيفية العلاقات العاطفية ، إضافة إلى نضوجي مع كل تجربة غرامية عشتها.، وعلى الرغم من أن “training season” قد لا ينتهي أبدًا بالنسبة لأي منا، إلا أنك تبدأ بالشعور بالسعادة عندما تجد الشخص المناسب لتجربة غرامية جديدة تزيد شعورك بالنضوج معه، تتوقف عن البحث عن المتدربين (الغير جديين) وتصبح مهتمًا أكثر بوجود شخص في المرحلة التي أنت فيها وتتقدم في العلاقة وتكبر معه".