فيديو.. المطربة السورية لينا حداد تروج لأغنيتها الجديدة "لا تعتذر"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت المطربة السورية لينا حداد، بنجاح أغنيتها الجديدة "لا تعتذر"، والتي نشرتها عبر قناتها بموقع يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى المختلفة

وروجت لينا حداد للأغنية قائلة: "أشعر بسعادة لا توصف لاستقبال الأغنية بهذا الشكل، أنا ممتنة لكل الجمهور الذي دعمني وأعطاني الدافع للاستمرار، هذا النجاح يعني الكثير بالنسبة لي ويعزز إصراري على تقديم المزيد من الأعمال المميزة".

وأعلنت المطربة السورية، استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تهديها لبلدها سوريا.

يذكر أن أبرز أعمال المطربة لينا حداد أغاني: (وديني ع سوريا، اشتقتلك، واجب بالروح أشريك)