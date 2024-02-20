شايف نفسك.. أغنية جديدة لأحمد شيبة صورها فى أمريكا يطرحها خلال أيام

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "شايف نفسك وصلت لإيه" كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية وميكس هانى محروس، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في أمريكا بلوس أنجلوس أثناء مشاركته فى إحياء حفل هناك منذ أيام والتى كانت تشاركه فيها الفنانة نوال الزغبى، وسوف يطرح الكليب بعد أيام على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

شيبة

قال الفنان الشعبي أحمد شيبة، أغنية "هذا جناه أبى" صورتها بـ 10 آلاف جنيه وقالولى كل النجوم بتغنى الأغنية دى بتاعتك، وبعدها لحنت وقدمت "إللى منى مزعنلى" وجهتها لصحابى كنت زعلان منهم لأنهم مسألوش فيها بعد إجراء عملية الزائدة".

وأضاف أحمد شيبة خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، حضرت القاهرة بعد نزول "اللى منى" بعام، مشيرا إلى أن واحد صديقه شاعر ذوق أعطاه أغنية "آه لو لعبت يا زهر" بـ 1000 جنيه وكان فاضل منها 500 جنيه.

أكد أحمد شيبة، أن الأغنية لمست كل الناس، ولم أتوقع أنها ستحقق هذه الجماهيرية وبعدها الكل عرفنى، وأصبحت أغنى فى أماكن كثيرة والمعجبين بيتصوروا معايا، ولما شفت صورى فى كل حتة قلت بس الحمد لله ربنا حققلى كل اللى عاوزه، وخلال الحلقة غنى شيبة "آه لو لعبت يا زهر".