ياسمين صبري بإطلالة شتوية مميزة للغاية من داخل سيارتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري فيديو لها عبر خاصية الحالة في حسابها، وظهرت بإطلالة شتوية متميزة من داخل سيارتها، وقد وضعت مكياجاً خفيفاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية على عينيها.



ويستمر فيلم "أبو نسب" بتحقيقه نجاح كبير في دور العرض السينمائية، بعد طرحه في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم يوم أمس، إلى 151 ألفاً و 619 جنيه في دور العرض السينمائية، وبذلك يحتل الفيلم المركز الثالث بين الأفلام المعروضة، بعد "الحريفة" و "رحلة 404".

فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.