جورجينا رودريغيز: "الحجاب دائماً في حقيبتي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، عن أن الحجاب موجود دائماً في حقيبتها، وذلك بسبب سكنها في المملكة العربية السعودية، قائلة: "الحجاب في شنطتي دوماً، أني أعيش بالسعودية وأحمله معي ليغطيني ويسترني".
على صعيد آخر، كانت قد تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحاً نُسب إلى عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، تحدثت فيه عن حياتها قبل الشهرة، إذ إنها قالت: "لقد كنت عاملة نظافة ونادلة، وبعدها أصبحت عاملة في متجر... والآن أصبحت فوقهم جميعاً"، وقد أحدث كلامها رواجاً كبيراً بين المتابعين.
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