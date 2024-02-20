هكذا روج محمد هنيدي لـ مسرحيته "ميوزيكال سكول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان محمد هيندي لمسرحية "ميوزيكال سكول"التي سيتم عرضها ابتداءً من 24 فبراير الجاري، وذلك على خشبة على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي بـ مدينة الرياض .

ونشر هيندي، البوستر الدعائي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن أخر أعمال النجم محمد هنيدي في موسم الرياض الماضي كانت مسرحية بعنوان" سلام مربع" بطولة أيتن عامر ومحمد محمود وإيمان السيد وغادة طلعت ومحمد ثروت وغيرهم.

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