شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تطرح بوسترات مسلسل الأنيميشن "سر المسجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.



سيف في سر المسجد

كما حرصت المنصة خلال الفترة الماضية على الترويج للأعمال الدرامية الرمضانية بشكل مكثف، سواء من خلال طرح البوسترات أو البروموهات الدعائية، وكان هناك اهتماما خاصا بكل ما يخص الأطفال، لذلك قامت المنصة بطرح بوسترات تشويقية للجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"، قبل عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024.



اللص الملثم



صريح



راشد



الربوت فلتة



غلباوي



الشيخ صلاح



شروق



القرد ميمو



ياسين



الأب أمين