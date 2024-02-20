إليكم أسرار غادة عبد الرازق في كواليس تصوير “صيد العقارب”

أجابت الممثلة المصرية غادة الرازق عن مجموعة من الأسئلة القصيرة، ضمن مقابلة سريعة لشاشة Cbc دراما في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “صيد العقارب”.

وردًا على سؤالٍ عن الأمر الذي يجعل نهارها مبهجاً وجميلاً بعد يوم تصوير متعب؟ أجابت غادة أن فريق عمل المسلسل (دمهم خفيف) يحبّون المزاح والضحك والملل بالنسبة إليها، يكون أثناء التصوير فقط لأن الضحك ممنوع خلال العمل.

أما عن الشخص الذي تضع إسمه في لافتة أمام باب الإستديو كُتب عليها ممنوع الدخول، فأجابت غادة أي شخص (عينه وحشة) او يصيب بالعين.

وعن أخر مرّة أصيبت فيها بالعين قالت ممازحة طيلة الأيام والشهور.

أما عن الطبق المفضّل لديها خلال الإستراحة من التصوير، فأجابت الأسماك والمشويّات. وعن الأشياء الرئيسية التي تضعها في حقيبتها يوم التصوير، أجابت غادة عدة أمور من بينها العطر، النظارات، الهاتف والمصحف الشريف وأمور أخرى.

وأجابت غادة على سؤال كيف تعرف الشخصية “العقربة الحربوءة”، اكدت بانها تعرف هذه النوعية من الناس دون ان تتكلم لأن هذه الصفة تظهر على وجه الإنسان وإن قررت هذه الشخصيّة أن تتقرّب منها فستقول لها في وجهها مباشرة “انت عقربة”.

نشير ان غادة عبد الرازق تشارك في موسم رمضان ٢٠٢٤، من خلال بطولة مسلسل “صيد العقارب” تأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن وبطولة نخبة من الممثلين.