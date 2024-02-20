رمضان 2024.. مشاهدات برومو "حق عرب" فى أقل من 3 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق برومو مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد عوضى على حساب منصة Watch it على فيس بوك 5 ملايين مشاهدة فى أقل من 3 أيام.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية بوستر تشويقي للنجم أحمد العوضي بطل مسلسل "حق عرب"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024.

وكان حرص جمهور النجم أحمد العوضى على الالتفاف حوله، أثناء تصوير مشاهد من مسلسله الجديد "حق عرب" بشارع المعز.

وقرر العوضى الخروج بعد التصوير لالتقاط الصور مع كل محبيه ومعجبيه وهتفوا قائلين: “بنحبك يا عوضى”.

يصور النجم أحمد العوضي مشاهده فى مسلسل حق عرب، وذلك داخل لوكيشن تصوير مدينة الإنتاج الإعلامى، وتحديداً داخل منطقة الحى الشعبى في المدينة، وهو المسلسل الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024.

وكان حرص النجم أحمد العوضي علي كشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، مؤكداً أنه تعافى وبدأ ممارسة تمارينه الرياضية، قائلاً: "خرجت من المستشفى صباح اليوم، على أن أستأنف التصوير يوم السبت المقبل، وذلك بعدما تعافيت تماماً ".

وكان حرص الفنان أحمد العوضى على مشاركة جمهوره صورة من كواليس مسلسل “حق عرب” الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وذلك من خلال حسابه على موقع فيس بوك.

حيث كتب أحمد العوضي قائلًا: "حق عرب رمضان ان شاء الله مسلسل يليق بكل اخواتي".

وأضاف العوضى: "أشكر كل من اتصل عليَ، ودعمنى بعدما علم بخبر مرضى، وكما أصف جمهوري بأنهم أخوتى، أقول لاخواتي شكرا على دعواتكم لي".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذى يجمع دنيا المصرى وأحمد العوضى، وذلك بعدما شارت دنيا فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها العوضى بعد خروجه من السجن.

وكان حرص الفنان أحمد العوضى علي كشف تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية منذ أيام.

وأكد الفنان أحمد العوضي أنه شعر بتعب شديد مصحوبا بارتفاع فى درجة الحرارة، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

واضاف: "ياسمين عبد العزيز بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى".

وتابع: "ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارتي منذ اليوم الاول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".

وأرقام قياسية جديدة حققها فيلم الإسكندراني حيث نجح فى تحقيق ١٤ مليون جنيهًا، وذلك خلال أسبوعين عرض بالسينمات.

وكان أبدي الفنان أحمد العوضي، سعادته بإيرادات فيلمه “الإسكندراني” التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وطرح فيلم "الإسكندارنى" الخميس 11 يناير فى السعودية، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن جزء كبير من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم "الاسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان احتفل النجم أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.

أحمد العوضي وعصام السقا ومحمد رضوان

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر .

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكان قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC قائلًا إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لابد من أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.