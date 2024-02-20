بعد إنتظار..بلقيس و مروان خوري يطلقان أغنيتهما "خدي الغمرات"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اليمنية بلقيس أحدث أعمالها الجديدة و هي أغنية شاركت فيها مع الفنان اللبناني مروان خوري، و هي بعنوان "خدي الغمرات" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغني "خدي الغمرات" من كلمات و ألحان مروان خوري، توزيع و ميكس داني خوري، و الأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج بهاء خداج.

و في وقت سابق، علقت بلقيس على تعاونها مع الفنان اللبناني مروان خوري، في الأغنية الجديدة "خدي الغمرات".

وقالت بلقيس: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".

جاءت تصريحات بلقيس في لقاء تلفزيوني معها.

