ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اليمنية بلقيس أحدث أعمالها الجديدة و هي أغنية شاركت فيها مع الفنان اللبناني مروان خوري، و هي بعنوان "خدي الغمرات" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغني "خدي الغمرات" من كلمات و ألحان مروان خوري، توزيع و ميكس داني خوري، و الأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج بهاء خداج.
و في وقت سابق، علقت بلقيس على تعاونها مع الفنان اللبناني مروان خوري، في الأغنية الجديدة "خدي الغمرات".
وقالت بلقيس: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".
جاءت تصريحات بلقيس في لقاء تلفزيوني معها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتظار..بلقيس و مروان خوري يطلقان أغنيتهما "خدي الغمرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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