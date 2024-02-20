رمضان 2024 منذر مهران ابن سمية الخشاب في مسلسل"بـ 100 راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الطفل الموهوب منذر مهران، عن سعادته بالوقوف أمام النجم احمد العوضي، والنجمة سمية الخشاب، في المسلسلات التي يشارك بها، والمقرر عرضها في رمضان 2024.

منذر، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال ،:" أقدم في مسلسل (حق عرب)، شخصية مؤمن، وهو شقيق الفنانة دينا فؤاد".

وتابع،:" في كواليس العمل، أحببت جدا النجم أحمد العوضي، ببساطته وتشجيعه وجدعنته معي".

وأضاف:" سعدت جدا، باختيار الفنانة سمية الخشاب، لي لتقديم دور ابنها في مسلسل ( ب 100 راجل)، واسمه نوح، وهي شخصية لذيذة جدا".

منذر، شارك مؤخرا مع النجم محمد رمضان، في فيلم" ع الزيرو"، الذي عرض بموسم الصيف، بعد مشاركته في عدة أعمال، منها " موسى"، و "جزيرة غمام"، و كليب "مصباح علاء الدين".