رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يتصدر بوستر جديد لمسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت منصة Watch IT الرقمية، عن بوستر جديد ومنفرد للنجم كريم عبد العزيز، بطل مسلسل "الحشاشين"، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024 المقبل.

وعلقت منصة "واتش ات"، على بوستر كريم عبد العزيز:انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على WATCHIT".

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كلا من: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

تدور أحداث الحشاشين في القرن الحادي عشر، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور "حسن الصباح"، مؤسس جماعة "الحشاشين"، الذي يخوض صراعات وحروب وقتال مع المذاهب الشيعية.

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