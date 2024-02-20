معرض للفن الرقمى بأسلوب نجلاء الخولى فى الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح الدكتورة نجلاء محمد الخولي معرضها المقام بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا تحت عنوان بين العضوي والهندسي.. صراع وإيقاع

يقام المعرض وذلك في السادسة مساء الخميس 22 فبراير ويستمر حتى الخميس 29 فبراير .

يضم المعرض حوالى 15 لوحة منفذة باستخدام اسلوب الديجتال ارت ( الفن الرقمى ) وتعتمد على ابراز العلاقات التشكيلية بين الخطوط والمساحات بنوعيها العضوى والهندسي من خلال مساراتها المتعددة والمختلفة .

يذكر ان الدكتورة نجلاء محمد الخولي مدرس مساعد بقسم التربية الفنية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، شاركت في العديد من المعارض الجماعية وتنظيم المؤتمرات العلمية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، عضو بالعديد من الهيئات والمؤسسات منها نقابة التشكيليين ، جمعية محبي الفنون الجميلة ، النقابة العامة للخطاطين ، المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي ، رئيس معيار الطلاب بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وغيرها .