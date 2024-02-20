ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون والتي تمثل البلد في مسابقة ملكة جمال العالم، على الجمهور بإطلالة برّاقة لامعة باللون الأزرق.

وقد إرتدت ياسمينا زيتون كروب توب باللون الأزرق، ومعه تنورة طويلة وضيقة شفافة، ومرفق بها شال رفيع بالتصميم نفسه.

ومن الناحية الجمالية، رفعت ياسمينا زيتون شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج مدهش يناسب جمالها.

وقد بدأت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون مشوارها في مسابقة ملكة جمال العالم / Miss World في الدولة المضيفة الهند. الحفل النهائي سيتم في ٩ آذار فهل تحقق ياسمينا هذا اللقب لبلدها لأول مرة في تاريخه؟

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة برّاقة مدهشة لملكة جمال لبنان خلال هذا الحفل.. خطفت القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.