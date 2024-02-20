ميرنا وليد - بيروت - نفى مخرج فيلم "Superman Legacy" تصريحات مقدم البرامج المصري باسم يوسف حول السبب وراء إستبعاده عن تقديم دوره في الفيلم، وعلاقة دعمه لفلسـ طين بالامر.
وأعاد المخرج مشاركة تقرير لموقع عالمي كان قد نقل عن مصدر تابع لجهة الإنتاج، أن المخرج أحدث بالفعل محادثات مع باسم يوسف حول العمل، لكن دوره تم شطبه من النص في وقت لاحق، وذلك في شهر أيلول، وعلق المخرج: "هذا دقيق".
وكان باسم يوسف قد صرّح رداً على إستبعاده، وقال إن الشخصية التي كان سيجسدها في الفيلم حُذفت، بعد المقابلة التي أجراها في برنامج بيرس مورغن، مؤكداً أن تصريحاته في المقابلة هي سبب إستبعاده.
وأضاف أنه يتفهم قرار إلغاء شخصيته من الفيلم من قبل صناع القرار، وتابع قائلاً: "إذا كنت عربياً مسلماً، وكنت رئيساً لشركة Warner Bros، فلن أرغب في أن يظهر شخص مؤيد للصهيونية أو مؤيد لإسرائيل في فيلمي إذا هاجم شعبي. هذا هو الشيء الذي نحتاج إلى تحليله: عندما أهاجم إسرائيل، فإنني أهاجم سياستها، ولا أهاجم الشعب اليهودي".
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "Superman: Legacy" ينفي تصريحات باسم يوسف حول سبب إستبعاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.