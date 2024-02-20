مخرج "Superman: Legacy" ينفي تصريحات باسم يوسف حول سبب إستبعاده

ميرنا وليد - بيروت - نفى مخرج فيلم "Superman Legacy" تصريحات مقدم البرامج المصري باسم يوسف حول السبب وراء إستبعاده عن تقديم دوره في الفيلم، وعلاقة دعمه لفلسـ طين بالامر.



وأعاد المخرج مشاركة تقرير لموقع عالمي كان قد نقل عن مصدر تابع لجهة الإنتاج، أن المخرج أحدث بالفعل محادثات مع باسم يوسف حول العمل، لكن دوره تم شطبه من النص في وقت لاحق، وذلك في شهر أيلول، وعلق المخرج: "هذا دقيق".

وكان باسم يوسف قد صرّح رداً على إستبعاده، وقال إن الشخصية التي كان سيجسدها في الفيلم حُذفت، بعد المقابلة التي أجراها في برنامج بيرس مورغن، مؤكداً أن تصريحاته في المقابلة هي سبب إستبعاده.

وأضاف أنه يتفهم قرار إلغاء شخصيته من الفيلم من قبل صناع القرار، وتابع قائلاً: "إذا كنت عربياً مسلماً، وكنت رئيساً لشركة Warner Bros، فلن أرغب في أن يظهر شخص مؤيد للصهيونية أو مؤيد لإسرائيل في فيلمي إذا هاجم شعبي. هذا هو الشيء الذي نحتاج إلى تحليله: عندما أهاجم إسرائيل، فإنني أهاجم سياستها، ولا أهاجم الشعب اليهودي".