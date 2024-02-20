كشف الفنان المصري، رشوان توفيق، عن تجربة روحية مدهشة حيث رآى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامه، بالإضافة إلى رؤية أربعة أنبياء آخرين.
صرح الفنان قائلاً: “شفت النبي محمد في المنام وبعدها شفت 4 أنبياء آخرين”. وأضاف: “شفت جسم سيدنا عيسى في المنام وباب السماء مفتوح، وبعدها رأيت سيدنا نوح وسيدنا موسى”. وأكد أنه تحدث مع سيدنا إبراهيم قبل أذان الفجر مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان رشوان توفيق يُصرح: رأيت النبي محمد وأربعة أنبياء آخرين في منامي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.