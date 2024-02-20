الفنان رشوان توفيق يُصرح: رأيت النبي محمد وأربعة أنبياء آخرين في منامي -فيديو

كشف الفنان المصري، رشوان توفيق، عن تجربة روحية مدهشة حيث رآى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامه، بالإضافة إلى رؤية أربعة أنبياء آخرين.

صرح الفنان قائلاً: “شفت النبي محمد في المنام وبعدها شفت 4 أنبياء آخرين”. وأضاف: “شفت جسم سيدنا عيسى في المنام وباب السماء مفتوح، وبعدها رأيت سيدنا نوح وسيدنا موسى”. وأكد أنه تحدث مع سيدنا إبراهيم قبل أذان الفجر مباشرة.