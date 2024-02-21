مي عز الدين بزيادة وزن للمرة الأولى… شاهدوا شكلها الآن

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:48 صباحاً - لبّت الفنانة المصرية مي عز الدين دعوة مستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهور خاص لـ مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين خلال حفل “ليالي سعودية مصرية” بشكل لافت، حيث كشف هذا الظهور عن قوام مي الجديد، فيبدو أن مي اكتسبت بعض الوزن وهو ما ظهر من خلال تعليقات الجمهور.

مي عز الدين توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تنظيم حفل “ليالي سعودية مصرية”، الذي أقام يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت مي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلقت عليها :”ألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الحفل وتقديرك لينا وحبك للفن المصري الخليج 365 مصر”.

وأضافت:”وألف شكر لوزيرة الثقافة المصرية الأستاذة نفين الكيلاني على التعاون ده، دي حاجة تفرح”.

حفل “ليالي سعودية مصرية”

وأحيا حفل “ليالي سعودية مصرية كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

أقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وشهدت أولى حفلات «ليالي مصرية سعودية»، حضور عدد كبير من نجوم الفن والطرب والإعلام، من بينهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، عمرو دياب، منة شلبي، عمرو مصطفي، دينا الشربيني، وعدد آخر كبير، حيث انطلقت الفعالية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »