مدحت صالح يعتذر عن مشاركة رانيا يوسف في مسلسل "ابن حرام" لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

اعتذر الفنان مدحت صالح عن المشاركة في مسلسل "ابن حرام"، والمقرر عرضه خلال عام 2024، بسبب انشغاله بإحياء الحفلات الغنائية الفترة المقبلة.

وكشف الفنان مدحت صالح، سبب اعتذاره عن عدم قبول البطولة مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "اعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل "إبن حرام" لضيق الوقت".

وأضاف مدحت صالح: "بسبب ارتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل".

مسلسل "ابن حرام"، من بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، ونواليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس، والعمل الفني من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

اقرأ أيضا..

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يتصدر بوستر جديد لمسلسل "الحشاشين"