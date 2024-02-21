تركي آل الشيخ يعلن انضمام إحدى شركات المتحدة الإعلامية لصندوق BigTime

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ انضمام شركة دي ميديا إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time1.

ونشر تركي الشيخ بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، قائلا: "أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية (GEA) عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق big time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

ويهدف صندوق "Big Time" الاستثماري، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي".

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا دعم عدد من الأعمال السينمائية برعاية "موسم الرياض" منها فيلم "ولاد رزق: القاضية" بـ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير، وتصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في بوليفارد الرياض.

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