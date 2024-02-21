حنان مطاوع: "أخذت قرارات غلط كتير في حياتي واتعلمت منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تكره الظلم وترفض الإهانة، متابعة: "بدعي على اللي بيجرحني وبقوله حسبي الله ونعم الوكيل.. دعوة المظلوم بتجيب لمس أكتاف، وربنا يجيب حقي".

وأضافت "مطاوع"، في لقائها ببرنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى ياسين، وتذاع أولى حلقاته عبر قناة موقع الخليج 365 الرسمية على "يوتيوب"، أن فترة المراهقة التي عاشتها كانت بها العديد من التحديات والتمرد ولا توجد بها انحرافات البنات في هذا الوقت

واستكملت: "أنا حصلي كبوة في الثانوية العامة، لأنه بعد ما طلعت من أوائل المدرسة اتقال إنه عشان بنت كرم مطاوع اتسرب لها الامتحان وقتها كان هيجيلي جلطة".

وتابعت: "أنا أخذت قرارات غلط كتير واتعلمت منها، التعليم من الفشل والسقوط والوجع بيكون أكتر من النجاح والفرحة، ودلوقتي بقيت بطبطب على نفسي وبقول بصوت عالي معلش يا حنان، ذاتك ده كيان يستحق منك الاعتذار والطبطبة".

برنامج "وش تاني"، يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال.

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