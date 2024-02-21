شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى مصفف شعر شهير في مسلسل " صدفة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان خالد الصاوى في مسلسل " صدفة " الذى سيعرض خلال الماراثون الرمضانى المقبل دور مصفف شعر شهير يتعرف على بطلة المسلسل الفنانة ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج .



صدفة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

يذكر ان النجم خالد الصاوى تحدث بندوة توقيع كتابي "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، عن الاكتئاب قائلاً: "فكرت فى الانتحار من قبل".

وقال خالد الصاوى: "علاقتى مع القلم مخلصتش أبدا بحب أكتب كل يوم وقدمت 3 كتب فى 3 سنين ولسه بشك أنا شاعر كويس ولا لأ، وجيت عند كتابى نبى بلا أتباع الاكتئاب كان هيموتى وخوفت أروح أعمل حاجة جنونية وكنت بفكر أنتحر وعلاقتى بالدين مكنتش قوية بقيت قوية السنوات الماضية ووقتها كنت بفكر أخد خطوة الانتحار بس يكون ليها هدف بس قولت اكيد دى مش نهايتى، والنجم خالد صالح حبيبى الله يرحمه واحنا فى سن 17 سنة كان بيقولى أنت عامل زى الدبابة اللى بتدور على هدف بس لحد ما تلاقى الهدف بتتخبط، وتبعت وحاولت ونشرت على حسابى كذا مرة".