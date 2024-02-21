شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تجتمع بوالدها فى "محارب" للمرة الرابعة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر فى بطولة مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد، والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع "محارب" ملك بوالدها أحمد زاهر للمرة الرابعة ما بين الدراما والسينما والمسرح.

واجتمعت ملك بوالدها أحمد زاهر للمرة الأولى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، والذى تم عرضه فى ديسمبر من عام 2020، وبعد ذلك شاركت ملك مع والدها فى مسرحية "عيلة لاسعة جداً" والتى عرضت عام 2021 وشاركت معهما ليلى أحمد زاهر أيضاً، وفى العام قبل الماضى شاركت ملك فى فيلم "فارس" أول بطولات والدها فى السينما، لتأتى هذه العام وتقدم ملك مع والدها رابع أعمالهما سوياً فى "محارب".

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.