مدحت صالح ينسحب من مسلسل "إبن حرام".. وهذا ما أعلنه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري مدحت صالح إنسحابه من المشاركة في المسلسل الرمضاني المقبل "إبن حرام".

وأصدر مدحت صالح بيان عبر حسابه الخاص أعلن فيه الأمر، وقال: "اعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل "إبن حرام" لضيق الوقت بسبب ارتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية ويتمنى كل النجاح و التوفيق لفريق عمل المسلسل".

والمسلسل من بطولة رانيا يوسف، مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي، وكان قد إحتفل أبطال العمل بالتعاقد عليه في أول شهر شباط الجاري.

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