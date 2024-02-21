شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس: موسيقى "جودر" تحمل روح المغامرة وتقدم بأوركسترا روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار شادى مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال إن موسيقى هذا المسلسل ستكون موسيقى عالمية، حيث سيتم تسجيلها بأوركسترا روسى، وستحمل روح ألف ليلة وليلة وروح المغامرة وروح الرحلة المرتبطة برحلة شخصية جودر التى يقدمها الفنان والنجم ياسر جلال، فالموسيقى ستكون من نسيج الدراما المكتوبة.

وأضاف مؤنس، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: مؤكد سوف أستخدم التيمة الشهيرة الخاصة بسيموفونية ريمسكي كورساكوف "شهرزاد"، لكنها ليست الأساس لدي، ولكن الأساس هي موسيقى صنعتها عن الرحلة وما يقابل جودر من شخصيات ومن صراع مع الجن والبحث عن الكنوز، لكنها موسيقى غرائبية أسطورية تعبر عن هذا العام، فهي تميل للكلاسيك وأحيانا سنجد موسيقي شرقية خاصة بهذا العالم الأسطورى.

جدير بالذكر أن النجم ياسر جلال يقدم في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

قصص ألف ليلة وليلة كانت دائما علي مائدة الدراما الرمضانية، وتوقفت لفترة لكنها هذا العام تعود بشكل ومضمون مختلف من خلال حكاية شعبية في العصر الذهبي للإسلام، ونشاهد هنا جزء من أسمار الليالي للعرب مما يتضمن الفكاهة ويورث الطرب، وتعود الحكايات إلى القرون القديمة والوسطى لكل من الحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، ومعظم حكايات ألف ليلة وليلة كانت في الأساس قصصاً شعبية من عهد الخلافة، والجزء الأكبر من النص كُتب بأسلوب النثر، على الرغم من استخدام أسلوب الشعر أحياناً للتعبير عن العاطفة المتزايدة، وأحياناً تستخدم الأغاني والألغاز، ومعظم القصائد هي مقاطع مفردة أو رباعيّة، وبعضها يكون أطول من ذلك.

ومسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .