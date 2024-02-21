بالصور- سيلينا غوميز تروّج لأغنيتها الجديدة بصورة جريئة

أشعلت سيلينا غوميز إنستغرام بعد نشرها صورة عارية داخل حوض استحمام مليء بالفقّاعات قبل إصدار أغنيتها الجديدة.

علّقت الفنانة على الصورة بـ “٤٠ ساعة. باريس. الحب في ٢٢/٢”، في إشارة إلى الأغنية المنفردة القادمة التي من المقرر أن تطلقها بعنوان “Love On”.

وفي الصورة، يمكن رؤية النجمة وهي تجلس داخل حوض الاستحمام وهي ترفع يديها وظهرها للكاميرا دون أن يكون لديها سوى فقاعات لتغطية جسدها.

ولم تكن هذه هي الصورة الوحيدة التي نشرتها غوميز من رحلتها إلى باريس، حيث يمكن رؤيتها أيضًا وهي تزور برج إيفل وتتناول الكرواسون مع كوب من “الشوكولا” الساخن.

لم تسافر غوميز (31 عاما) إلى العاصمة الفرنسية مع الأصدقاء هذه المرة. وبدلا من ذلك، سافرت مع صديقها الحالي، بيني بلانكو، 35 عاما، حيث لا يستطيع الثنائي الابتعاد عن بعضهما البعض.

في الأسبوع الماضي، نشرت المغنية المولودة في تكساس صورة على قصصها على إنستغرام لها بجوار حبيبها وهي تتجهم أمام الكاميرا وتظهر عليها علامة “السلام والحب”، بينما تتكئ على كتف بلانكو.

وفي الصورة، كتبت سيلينا ببساطة: “أنا أحبك”، مصحوبة بقلب أبيض، مما يسلط الضوء على حبها للمنتج الموسيقي.

وقبل ذلك بيومين، نشرت المغنية مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية، إلى جانب بلانكو الذي وصفته بمودة بـ “أفضل صديق لها”. وفي هذه الصور، شاركت سيلينا لقطة حيث يمكن رؤيته وهو يعانقها من الخلف.

وفي صورة أخرى، ظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض في المطبخ، وبدا عليهما النعاس أثناء إعدادهما وجبة الإفطار معًا.

تمثل هذه اللحظة حبهما المشترك للطهي، حيث أن سيلينا لديها برنامجها الخاص على Hulu بعنوان “Selena + Chef”، بينما يعمل “بيني” على كتاب الطبخ الخاص به والذي سيصدر في نيسان/أبريل القادم.