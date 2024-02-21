القصة الكاملة لسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت النيابة العامة في مصر بحبس 3 عمال 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين من داخل حقيبتها الخاصة أثناء تواجدها في شقة والدها بالمقطم، وقدمت ميرهان في المحضر مواصفات المسروقات، بينما ادعى العمال أن والد الفنانة المصرية رفض سداد بقية مستحقاتهم فقرروا السطو على مجوهراتها.

تعود الواقعة إلى تحرير ميرهان حسين ووالدها محضراً يؤكد تعرضها لحادث سرقة في منطقة المقطم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتى كلفت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، واستدعاء المجني عليها لسؤالها، وحسب البلاغ الرسمي تضم قائمة المسروقات 2 کولیه، و 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات و8 خواتم ذهب، وحلق ذهب، وسلسلة بجنيه ذهب، و 2 غويشة، وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بميرهان حسين، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة بعض العمال تواجدوا لتشطيب شقة والد الفنانة الشابة، وغافلوا ميرهان حسين خلال تواجدها داخل الشقة وسرقوا المصوغات والأموال، وأعدت أجهزة الأمن الأكمنة اللازمة وألقت القبض على المتهمين.

أدلى المتهمون باعترافاتهم أمام النيابة، وقال المتهمان «الأول» و«الثاني»، عاملا سيراميك، إنهما طلبا منها الحصول على باقي مستحقاتهما، لكن والد الفنانة ميرهان حسين رفض بحجة أنهما لم ينفذا باقي الشغل، ولذلك خططا لسرقة الشقة.

أضاف أحد المتهمين أنهما خططا لسرقة حقيبة شنطة ميرهان حسين كونهما يعرفان أنه بداخلها مبلغ مالي، وذلك انتقاماً من والدها لرفضه دفع باقي مستحقاتهما، وفرا هاربين، واعترفا بأنهما باعا المسروقات لعميل سيء النية، كان يعرف أنهما استوليا على أشياء دون وجه حق.

وأرشد المتهمون عن المسروقات، وبضبط صديقهم اعترف بأنه على علم بأن المضبوطات مسروقة من إحدى الشقق وكان يستعد للتصرف فى بيعها.

واصطحبت مأمورية أمنية المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء المجني عليها للتعرف على المسروقات تمهيداً لاستلامها بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية.