ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني فيديو يظهر أم وإبنها وهما يغنيان سوياً أغنيته "30 حياة" وهي ديو جمعه بالفنانة اللبنانية مهى فتوني.

وكتب حسني تعليقاً على الفيديو:"يااااااااه على الاحساس اللي فرحني و لمس قلبي اوي اوي دلوقتي و العسل الصغير ده بيغني الاغنيه دي لمامته. لاني انا كتبت الكلام ده في الاصل فعلاً لأمي فرحت انه اتحس كده …..و على فكره الحب الصادق ده طول العمر ينفع للحبيبه و الحبيب الزوج و الزوجه و للأم و الأب و للابنه و الابن و الاخ و للأخت و لأقرب انسان ليكم له غلاوه و محبه خاصه …يا ترا كلكم ممكن تحسوا الكلام ده لمين ؟ ربنا يخليلك ابنك الجميل و في يوم ان شاء الله تشوفيه ضهر كبير و سند ليكي".

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل مؤثرة من تامر حسني إتجاه أم وإبنها .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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