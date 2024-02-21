مفاجآت وانسحابات غير متوقّعة في المسلسل التركي “أخوتي”

ألغت الممثلة التركية “سو بورجو يازجي جوشكون” متابعة حساب مسلسل “أخوتي” منذ ان حُسم امر انتهاء دورها في المسلسل وقد تواجدت في باريس منذ أيام حيث قضت عيد العشاق في مدينة الحب باريس.

كما كشف صنّاع العمل عن البوستر للجديد لمسلسل “أخوتي” بموسمه الرابع الذي يضم بحسب الأدوار عمر وشقيقته أمل وعمه وعاكف وزوجته.

هذا وتردّدت معلومات ان العمل سيشهد عدّة انضمامات جديدة منها النجمة ميليسا بوستانجي اوغلو من أعمالها (لتاتي الحياة كما تشاء – شخص آخر).

منسلسل “أخوتي” يعرض منذ ثلاث سنوات ويحقق نجاحًا كبيرًا.