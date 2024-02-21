كيف أصبح شكل غريس ديب بعد غياب طويل عن الساحة الفنية؟ - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية غريس ديب شهرة كبيرة بعدما بدأت مسيرتها عام 2003 فكان أول ظهور لها على الشاشة من خلال ديو مع الفنان عاصي الحلاني "وإن كان عليا".

تعاونت بعدها مع الفنان الفرنسي جان جاك غولدمان، والذي أطلق عليها لقب "داليدا العرب" بعد تعاونها بأغنيتها الشهيرة Comme Toi.

بعدها وقعت غريس ديب مع شركة روتانا عقدا لمدة 5 سنوات وطرحت اول ألبوم لها في آب 2004 بعنوان "غنالي العلم كلو" قبل ان تسافر إلى مدينة فرانكفورت الألمانية لتمثيل العالم العربي مع الفنان المصري عمرو دياب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وغنت 3 أغاني من الألبوم: غنالي، والله بتمون و هي.

في عام 2005 أصدرت غريس نسخة جديدة من أغنية داليدا "حلوة يا بلدي" والتي وصلت للمرتبة رقم 1 في جدول الأغاني الاسبوعية. ألبومها الثاني كان بعنوان "غنيات غريس ديب.... أكتر من غرام" وحصل على اصداء رائعة. ثالث ألبوم لها كان بعنوان "ما بتشبه حدا" والذي تم إصداره في 11 حزيران 2008 وحقق لها النجاح الاكبر.

في نهاية عام 2009 فاجأت الجمهور بقرارها ترك شركة روتانا وابتعدت عن الفن لحزنها بعد وفاة والدتها وكان آخر عمل لها أغنية "بدي" من كلماتها وألحانها طرحتها عام 2018.

وروغم غيابها عن الساحة الفنية لا زالت تتفاعل مع محبيها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا زالت تحافظ على جمالها.