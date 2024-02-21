ماشين غان كيلي يثير الجدل بوشمه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أثار مغني الراب الأميركي ماشين غان كيلي، الكثير من الجدل، وذلك بعدما كشف عن وشمه الجديد.



وشارك كيلي متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي، استعرض فيها وشمه الأسود الجديد.

وظهر كيلي في الصورة بوشم عبارة عن سواد كامل يغطي كل جذعه العلوي من جسده وذراعين، في حين لا يزال من الممكن رؤية عدد قليل من وشمه الأصلي من الخلال الفجوات الصغيرة.

وعلق كيل على الصورة قائلاً: "لأسباب روحية فحسب" وكشف أن الوشم تطلب استخدام 44 إبرة.

ولفت كيلي إلى أن وشومه السابقة لم تعد تتماشى مع عقليته وتفكيره الحالي، كما وصف تلك الوشوم بالفوضاوية.