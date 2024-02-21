- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أثار مغني الراب الأميركي ماشين غان كيلي، الكثير من الجدل، وذلك بعدما كشف عن وشمه الجديد.
وشارك كيلي متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي، استعرض فيها وشمه الأسود الجديد.
وظهر كيلي في الصورة بوشم عبارة عن سواد كامل يغطي كل جذعه العلوي من جسده وذراعين، في حين لا يزال من الممكن رؤية عدد قليل من وشمه الأصلي من الخلال الفجوات الصغيرة.
وعلق كيل على الصورة قائلاً: "لأسباب روحية فحسب" وكشف أن الوشم تطلب استخدام 44 إبرة.
ولفت كيلي إلى أن وشومه السابقة لم تعد تتماشى مع عقليته وتفكيره الحالي، كما وصف تلك الوشوم بالفوضاوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماشين غان كيلي يثير الجدل بوشمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.