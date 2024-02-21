كارين رزق الله بأقوى هجوم: لو بتحللو عن نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله عن موطنتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد التقاط معجب صورة معها واتضح ان جنسيته اسرائيلية وتعمد التقرب من الفنانة اللبنانية من دون ان يذكر جنسيته.
وبطبيعة الحال لم تكن نانسي على معرفة انه من اسرائيل فجاء رد قوي من كارين التي كتبت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي منشور جاء فيه: "لو بتحللو عن نانسي عجرم وكل الفنانات يللي عم يعملو حفلات ويبيضوا وج هالبلد الغرقان ! واللي فضايح اقتصادو وسياسيينو وميليشياتو واحزابو صارت عكل لسان !"
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