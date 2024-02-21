مطرب المهرجانات "كزبرة" يغير اسمه لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف مؤدي المهرجانات كزبرة، عن اسمه الحقيقي "أحمد بحر"، وقال إنه لجأ لتغيير اسمه من أجل التمثيل.

حل المنتج طارق الجنايني ومطرب المهرجانات "كزبرة" ضيوفا مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، وقال الجنايني: "هو أصلا اسمه حلو أوي اسمه أحمد بحر".

ليرد "كزبرة" قائلا: "اسم العائلة بحر، الناس اللي حبت كزبرة، كانت شخصية بقدمها في سكتش للمهرجانات".

يذكر أن كزبرة يسارك في فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وبيومي فؤاد، ولأول مرة أحمد حسام ميدو، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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