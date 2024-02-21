شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وأحمد زاهر من كواليس "محارب" للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق أحمد زاهر على الصورة من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "أنا وأخويا حسن بنتفرج على مشهد صورناه.. كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى".



محارب في رمضان

ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.