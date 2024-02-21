ميرنا وليد - بيروت - تخطت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الـ 3 مليون و900 ألف مشاهدة بأغنيتها "بحكي عنك"، وذلك بعد أسبوعين تقريباً على طرحها على يوتيوب، لتقترب بذلك من كسر حاجز الـ4 مليون مشاهدة.
الأغنية من كلمات عمرو المصري، لحن عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترينغ عمرو الخضري.
ويقول مطلع "بحكي عنك":
"لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب
كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني
كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني
كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب
بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم
بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تقترب من كسر حاجو الـ 4 مليون مشاهدة بأغنيتها "بحكي عنك" بعد أسبوعين على طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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