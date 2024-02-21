مجد القاسم يحصل على الاقامة الذهبية في الإمارات - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حصل الفنان السوري مجد القاسم، اليوم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تنظيم حفل مصغر لتسليم مستندات الاقامة له. مفاجأة من العيار الثقيل.. نانسي عجرم تدخل عالم السينما إلى جانب هذا النجم المصري

وأعرب مجد القاسم عن سعادته بهذا التكريم من دولة الامارات حيث ان الإقامة فيها والعمل بها شرف لاي فنان عربي، ويعتبر هذا التكريم تتويجا لمشوار طويل لـ مجد القاسم في عالم الموسيقى والغناء .

ومن ناحية أخرى طرح الفنان مجد القاسم منذ عدة أيام، أغنية جديدة بعنوان "عيد جوازنا" بالتزامن مع عيد الحب في 14 شباط.

اغنية "عيد جوازنا" كلمات وليد رياض، ألحان منعم، توزيع ميدو مزيكا، وتقول كلماتها: بيجي يوم في السنة مرة.. بيهز قلوبنا من جوة.. وانتي في حضني.. وحوالينا ورد ودباديب وقلوب حمرا.. في عيد جوازنا يا حبيبتي.. طيرنا من الفرحة انا وانت.. كل سنة وانت حياتي.. وكل عام وانت اميرتي.. يا مراتي يا حياتي يا هدية ربنا.. انا عاشق انا دايب.. واليوم ده لينا لوحدنا.

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