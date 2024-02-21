شكرا لقرائتكم خبر عن وردشان مجدي طالبة تقع في حب زميلها بالمدرسة في "صدفة" مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة وردشان مجدي في بطولة مسلسل "صدفة" مع النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد شخصية "سلمى"، وهى طالبة في المدرسة التى تعمل بها ريهام حجاج، و تقع في حب أحد زملائها ومن هنا تبدأ قصتها في العمل.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج .



وردشان مجدى

وشاركت وردشان مجدى في دراما رمضان العام الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وسبق وشاركت ودرشان مجدى فى مسلسل "أعمل إيه؟" من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.